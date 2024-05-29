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美品 Mitchell\u0026Nessレイカーズ キャップ Lakers
商品番号 E95022406775
商品名

美品 Mitchell\u0026Nessレイカーズ キャップ Lakers
ブランド名 ミッチェルアンドネス
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品　LAKERS/レイカーズキャップミッチェルアンドネスMitchell\u0026Nessサイズ:71/2《60cm》何度か着用したものの大きなダメージもなく美品です。美品とはいえ、中古になりますので中古にご理解頂ける方のみご購入ください。また、素人保管のため完璧な物をお求めの方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。
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