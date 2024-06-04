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NEW ERA 海外別注 59FIFTY カスタムキャップ ニューエラ
商品番号 M99870123686
商品名

NEW ERA 海外別注 59FIFTY カスタムキャップ ニューエラ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼️商品:ニューエラ59fifty海外別注カスタム◼️球団名：ホワイトソックス◼️フォルム：59fifty◼️カラー：ブラック×蛍光ピンク(ツバ裏)◼️サイズ：73/4◼️商品状態:中古品比較的使用感の少ない中古品だと思いますが、ライナーが白の為、若干汚れが見られます！写真でご確認お願いします！【こちらコレクション整理の為、出品しました。その他ニューエラ海外別注含め多数出品しておりますので、ご観覧お願い致します。おまとめ買いの方には、割引を考えておりますので、コメントして下さい❗️】#ニューエラ#NEWERA#59フィフティ#59fifty#キャップ#MLB#海外別注#カスタムニューエラ#サイドパッチ#カスタムキャップ#つば裏#Lafayette#ラファイエット#朝岡周#SOSHI#崎山翼#ヤンキース#ドジャース#エンジェルス#カブス#レッドソックス#メジャーリーガー#周エラー#ホームゲーム東京#ハットクラブ#THECAP#supreme#kith
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