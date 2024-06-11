夏限定!元値22万ドルガバ DOLCE \u0026 GABBANAキルティングジャケット

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DOLCE\u0026GABBANAのキルティングジャケットです。新品未着用となります。タンスの冬物整理中のため出品します。多少の値下げには応じますのでお気軽にコメント下さい。いいね宜しくお願いします!サイズ→46着丈 →62肩幅 →49袖丈 →66身幅 →53