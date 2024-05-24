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killer ベース　JJ インパルス　赤　TAIJI
商品番号 U97888977846
商品名

killer ベース　JJ インパルス　赤　TAIJI
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 37,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キラーKBインパルスで初期型の赤です。puはEMGに交換してます。BODYメイプルNECKメイプルFINGERBOARDメイプルPICKUPS:EMGPU×2付属は当時のままのソフトケースになります。フレット残り　7〜8割ネック状態　ほぼストレートトラスロッド　余裕あり初期型の赤でここ何年かみてませんので稀品と思われます。状態は画像で判断、もしくは質問でお願いいたします。NC、NRでお願いします。沢田泰司　TAIJIタイプ···その他シリーズ···ESP
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