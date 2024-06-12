YAMAHA ヤマハ　キーボード　PSR-E253



YAMAHA PORTATONE ポータトーン 61鍵 PSR-E253



ヤマハ | PSR-E253 - ポータブルキーボード - 概要



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YAMAHAPSR-E253ヤマハ●付属品：写真に写っているもの全て●状態：H28年百貨店にて購入。レッスン用に1年程使用し、その後自宅保管していましたが、引っ越しに伴い出品することにしました。写真3枚目の矢印のところの鍵盤が外れていますが、音はなります。写真4枚目に汚れていた所を消そうとして剥げてしまいました。使用感が気になる方は写真でご確認ください。●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。