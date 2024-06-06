★ドゥベイジュ★長財布★高級★人気のブラック★ファスナーコインケース付き

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商品詳細
ドゥベイジュの長財布です。新品未使用です。保管時に内側にziptopの押し跡を付けた程度できれいなお品物です。定価は2万円後半。馬革の高級ラインです。現品映像ですのでご確認下さい。箱やカード等映像に無いものは付属しません。管理番号2FKH0030
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