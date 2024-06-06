【入手困難！完売品！】SUPREME　×　LACOSTE　コラボ　ジャケット

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シュプリーム、ラコステコラボ | labiela.com



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シュプリーム x ラコステによる最新コラボアイテムが登場 | Hypebeast.JP

数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます(^^)#古着_YW☞☞毎日出品中です。ぜひご覧ください。セット購入でさらにお値引き可能です。◼️商品説明 メーカー：SUPREM × LACOSTE 男女区分：メンズ サイズ ：M 商品状態：目立った傷や汚れなし・大人気ストリートブランド、supremeの出品です。 若者を中心に絶大な人気を誇るsupreme。・発売と同時に即完売するほどの人気ぶりは国内だけでなく ワールドワイドでみても、その人気は凄まじく 今、最も勢いのあるストリートブランドです。・そのシュプリームから完売品の ラコステコラボブルゾンの出品です。 発売と同時に完売となった大人気商品となります。・過去数回コラボしたLACOSTEコラボ。 その中でも特に入手が難しいカラーとサイズ組み合わせとなっており 更に希少価値が高く、入手困難な一品です。・とてもシンプルでありながら、インパクト抜群の逸品。 どんな服装にも合わせやすく、重宝すること間違いなしです。・男女問わずユニセックスに使用でき 女性の方であれば大流行中の オーバサイズとして使用できると思います！・国内正規品となっております。 鑑定後の評価でも問題ございません。 大変お勧めな商品となっておりますので ぜひこの機会にお買い求めくださいませ（^^）◆補足 ①家族に喫煙者、ペットおりません。 ②商品状態は素人検品となりますため、特に古着の場合は 気づかない汚れや傷がある可能性があります◆一言 ストリートでは「SUPREME」「STUSSY」「NIKE」 モードでは「コムデギャルソン」「KENZO」 ハイブランドでは「BALENCIAGA」「GUCCI」等 幅広く出品しておりますのでぜひのぞいてみていってくださいね！