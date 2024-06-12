b2 【希少】バッチ付 ffa jacket ファーマーズジャケット 38

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即購入歓迎♪大幅なお値下げは対応出来かねますのでご了承ください。お値下げをご希望の場合は、金額をご提示の上、コメントをお願いいたします。#lunaセレクト当方小柄な為、着用感などは実寸を参考に、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。バッチ付きの希少なお品です。バッチ付きのジャケットはなかなか出回らないのでおすすめです♪お色味は濃いネイビー、生地は比較的柔らかめです。ジッパーはYKKです。◇サイズ（約cm） 38着丈…62肩幅…45身幅…58袖丈…60ウエスト回り…52※平置き採寸になりますので若干のずれが生じる場合がございます。予めご了承下さい。※着丈は襟横から下を計測※ウエスト周りは洋服の1番下の部分を計測◇状態目立った傷や汚れなし古着の為、全体的に小さな擦れや糸のほつれ、シミ、汚れ等ございますが、使用には問題ありません。状態は比較的綺麗な方だと思います。◇備考コンパクトに折り畳んでお送りしますので、シワ等ご了承いただける方のみご購入お願い致します。