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インスタで人気☆LUSSO　SURF　L.A.刺繍キャップ　ベージュ　帽子
商品番号 A49037535300
商品名

インスタで人気☆LUSSO　SURF　L.A.刺繍キャップ　ベージュ　帽子
ブランド名 スタンダードカリフォルニア
特別価格 税込 1,709 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド　LUSSO　SURF■商品名PalmTreeLACap■カラーBeige■サイズ　フリーサイズ(サイズ調整アジャスター付き)■素材　Cotton100%■商品説明LUSSOSURF®︎オリジナルキャップ。前面にはヤシの木をイメージしたLAロゴ、背面にはブランドネームが刺繍されています。全て刺繍で仕上げておりますので高級感があります。素材感にもこだわりストーンウォッシュ加工を施し、絶妙なビンテージ感があります。どんなファッションにも合わせやすい色目で使い勝手抜群です。ユニセックス仕様となっておりますので、男女問わずご使用頂けます。
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