kny10706#129 WTAPS 23SS IPCHプルオーバーシャツ

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（ブランド）WTAPS・（商品名）23SSIPCHプルオーバーシャツ・（品番）231TQDT-SHM05・（サイズ）03サイズ（約Lサイズ）着丈約76.5cm身幅約62cm肩幅約57cm裄丈約27.5cm・（商品の状態説明）A→中古品とわかるが状態の良いもの。目立つ大きな傷等はありません。#wtaps#ダブルタップ※本文を全てお読み頂きますようお願い致します※※値下げ不可※✳︎あくまで一度人の手に渡っている物であることを了承した上でご購入ください。また、完全美品をお求めの方や、神経質な方は購入をご遠慮ください。※購入後の取引メッセージでの商品の質問はご遠慮ください。必ず納得した上でご購入いただけるようお願いいたします。即購入OK取り置き不可値引き不可