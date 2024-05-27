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ポケモンカード ポケカ ドイツ語 チャンピオンズフェスティバル 2022
商品番号 W58221601038
商品名

ポケモンカード ポケカ ドイツ語 チャンピオンズフェスティバル 2022
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャンピョンズフェスティバル2022　ドイツ語開封直後にスリーブに入れました。裏面、表面共に目立つ傷はございません。※値下げ交渉は全てお断りしております。検索ワード：WCS2023ポケモンカードポケカSRSARURSSRCSRARCHRRRHRRRRPPRTRマスカーニャexラウドボーンexウェーニバルexキハダボスの指令/ゲーチスデデンネexルガルガンexパルデアドオーexクラベルハヤトトロピウスニャオハニャローテカエンジシホゲータアチゲータコイキングクワッスウェルカモムウマージパルデアケンタロスパルデアウパースーパーエネルギー回収ボウルタウンジェットエネルギールミナスエネルギーコライドンミライドンラフレシアGXデデンネGXシルヴァディGXワナイダーexミライドンexザシアンVサーナイトexイダイナキバexコライドンexヒスイダイケンキVヒスイダイケンキVSTARテツノワダチexアクロマの実験ジニアペパーボタンミモザメロンファイヤー＆サンダー＆フリーザーGXミュウVMAXガラルフリーザーVアルセウスVSTARスターミーVピカチュウVピカチュウVMAXゼラオラVニンフィアVニンフィアVMAXこくばバドレックスVこくばバドレックスVMAXかがやくリザードンマスカーニャリザードンVリザードンVSTARウインディexバシャーモVMAXギャラドスexインテレオンVインテレオンVMAXウェーニバルデンリュウexジバコイルexカプ・コケコVMAXジュペッタexクレセリアクレッフィミミッキュexヒラヒナヒスイウインディVチャーレムVルカリオexルチャブルサダイジャVMAXドクロッグexアーケオスパフュートンexグルトンあなぬけのヒモエネルギーつけかえエネルギー回収エレキジェネレーターキャプチャーアロマきんきゅうゼリーげんきのハチマキこだわりベルトネストボールふしぎなアメポケモンキャッチャーミラージュゲート活力の壺森の封印石アスナおじょうさまカエデカリンの信念クララさぎょういんサナシャクヤ
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