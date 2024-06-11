レア色！ポールスミス　フローラル柄　パスケース　コインケース　ウォレット　財布

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男性にもオススメです！カラー···レッドカラー···ブラックポールスミス新品 ハーフフローラルストラップ付パスケース/小銭入れコインケースになります。こちらの商品は、国内正規ライセンスのスタイルの商品になります。■【大きさ】：縦8.5cm×横11cm ■【収 納】：カード入×3、札入×－、小物入×1、小銭入×1 ■【主素材】：牛革 ■【その他】：出品写真に写っているものがすべてになります。プレゼント用のラッピングの対応はできませんので、ご容赦ください。新品未使用です！