新品☆K18(18金)馬蹄形・オープンクロス ペンダントトップ 小セット

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《K18馬蹄形(ホースシュー)ペンダントトップ小》縦 12㎜(バチカン込み)横 6.5㎜(最長)すべて18金《K18オープンクロスペンダントトップ小》縦 14㎜(バチカン込み)横 5㎜(最長)すべて18金小さくて可愛いペンダントトップです。お手持ちのペンダントトップとの重ね付けやブレスレット・アンクレットのチャームとしてもお使い頂けます。K18刻印付きです。裏側は凹状です。画像のチェーンは付属致しません。※※画像と商品説明を見て頂いてサイズ感を確認されましてからご購入下さいますよう宜しくお願い致します※※材質...K18(18金)