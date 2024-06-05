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新品☆K18(18金)馬蹄形・オープンクロス ペンダントトップ 小セット
商品番号 S37786468229
商品名

新品☆K18(18金)馬蹄形・オープンクロス ペンダントトップ 小セット
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《K18馬蹄形(ホースシュー)ペンダントトップ小》縦　12㎜(バチカン込み)横　6.5㎜(最長)すべて18金《K18オープンクロスペンダントトップ小》縦　14㎜(バチカン込み)横　5㎜(最長)すべて18金小さくて可愛いペンダントトップです。お手持ちのペンダントトップとの重ね付けやブレスレット・アンクレットのチャームとしてもお使い頂けます。K18刻印付きです。裏側は凹状です。画像のチェーンは付属致しません。※※画像と商品説明を見て頂いてサイズ感を確認されましてからご購入下さいますよう宜しくお願い致します※※材質...K18(18金)
http://narcologia.ru/goods/procurement542933.html
http://narcologia.ru/goods/injure219267.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation878321.html
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