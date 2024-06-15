XLサイズ　イヴサンローラン　スーツ　ダブル　金ボタン　セットアップ　菅田将暉

○アイテムYvessaintlaurentイヴサンローラン スーツ ダブル 金ボタン セットアップ 菅田将暉 高級 高品質 希少 極美品○サイズXLサイズ（相当）肩幅48cm身幅54.5cm袖丈55cm着丈79cmXLサイズ（相当）ウエスト89cmヒップ90cm股上29cm股下72cm総丈101cm渡り幅42cm裾幅40cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなし中古品の為、多少の傷や汚れがある場合があります。中古品の理解がある方だけご検討ください。○カラーチャコールグレー グレー○素材ウール○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございますご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。商品管理番号01010-1020-452季節感···春、秋、冬カラー···グレー



希少☆ジャンニ ヴェルサーチ スーツ セットアップ ダブル グレー XL 高級



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