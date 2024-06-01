AMBUSH SMILEY RING

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ブラス スマイリー リング エングレイブ ロゴ

AMBUSHのSMILEYRINGです。サイズL半年ほど前に渋谷のPARCOで購入しました。数回ほど着用したので使用感ありますが、まだまだ使えます。付属品としては箱をお付けします。定価44000円ですが、中古品ですのでお安くしております。中古品ですので神経質な方は購入ご遠慮ください。商品購入後の返品は承ってません。