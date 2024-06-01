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最終値下げ☆ ナイキ エバノン MID
商品番号 S73608378835
商品名

最終値下げ☆ ナイキ エバノン MID
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,160 円
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商品詳細

値段調べた結果、大幅値下げさせていただきます。※即購入可能です。知り合いから頂いた物です。知り合いは数回のみの使用、貰ってからは1度も使用しておりません。大きな傷、スレはありませんが白いゴム部分が若干汚れてます。(画像参照)本体自体、折れ跡なども少なく、状態は良いです。箱はありません。ミッドカットの為履き心地よく、動きやすいです。値段交渉、質問等お受け致します。発送方法はらくらくメルカリ便予定です。#NIKEメインカラー···ブラック、ロイヤル、ブルースニーカー型···ミッドカット履き口···紐素材···フェイクレザー柄・デザイン···無地エバノンミッドロイヤル26cm
http://narcologia.ru/goods/sepulchral455332.html
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