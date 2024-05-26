Beams別注 NEW ERA ニューエラ Yankees ヤンキース キャップ

ビームス別注ニューエラニューヨークヤンキースキャップになりますニューエラジャパン社製です素材：ウール100%状態：着用頻度も少なく、比較的綺麗な状態ですサイズ：フリーサイズで後ろベルトで調節可能ですお洒落な方にぜひ(^^)



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