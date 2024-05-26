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NIKE NYRON CORTEZ 27.5cm
商品番号 N78983728616
商品名

NIKE NYRON CORTEZ 27.5cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキのナイロンコルテッツです。中古で購入後、ほとんど着用せずに保管してましたので綺麗な状態です。メインカラー···ブラックモデル/シリーズ···CORTEZこちらは中古、になります。当方が元々古着で購入したものになりますので、記載以外の汚れ、ダメージがある場合があります。大きな汚れ等はなるべくお知らせしますが見落としがあることもご考慮ください。色落ち、褪せ等をご理解いただける方の購入をお願いします。色はなるべく実物に近づけるように撮影しますが多少の違いはご了承ください。仕事の都合で発送までに最長で一週間いただく場合があります。即日、翌日発送は難しいと思いますのでその点ご理解ください。
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