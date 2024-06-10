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- 【新品未使用】PORTER 吉田カバン コインケース 小銭入れ（ネイビー）
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商品詳細
【新品未使用】PORTER(ポーター)DUCK(ダック)/コインケース小銭入れ品番:636-06834色:50ネイビーamazon価格 ¥9,350amazonレビュー ☆4.4amazonでのレビュー等を参考にぜひご検討ください。サイズ:横12cm×縦10cm×マチ1.5cm表：バルキーコットンダック裏：ヘリンボーンPVC加工55g色落ちしやすい顔料コーティングを施した、経年変化を楽しめる【DUCK/ダック】シリーズ。使うほどに下地のコットンダック生地が徐々に現れて、天然素材特有のぬくもりを体感できる小物アイテムです。メインルームはお札が2つ折で収納でき、外側にもジップポケット付きで小銭のほか鍵も収納できます。ナチュラル感のある独特な風合いが魅力のアイテムです。
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