DETAILS　ゴールドリング　GARNI好き studious好き

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DETAILSのゴールドリングになります。とても光沢があり指元をかっこよくしてくれます。個人的にはナンバーナイン、GARNI、STUDIOUS、glamb好きな方にもオススメです。リング直径2センチ素人寸法の為多少の誤差は生じますのでご了承下さい。新品未使用で保管しておりますが、神経質な方はご遠慮下さい。気軽にコメントお待ちしております。ladmusician、shareef、cullni、ato、neat、ffixxedstudios、undercover、ISSEYMIYAKE、stein、YANTOR、MARNI、COMOLI、LADMUSICIAN、Sulvam、hatra、MIHARAYASUHIRO、ohta、wizzard、Y-3、WhiteMountaineering、suzukitakayuki、yoshio kubo、needles、outil、GalaabenD、ABAHOUSE、glamb、markaware、marka、Lui's、NOID.、URBANRESEARCH、nano・universe、ユナイテッドアローズ、WTAPS、BEAUTY\u0026YOUTHUNITED、CRIMIE、MR.OLIVE、wjk、TMT、FREAK'SSTORE、ラブレス、GUILDPRIME、BLACKbyVANQUISH、Jieda、JULIUS、kanata、YohjiYamamoto、iroquois、5351POURLESHOMMES、STUDIOUS、discovered、junhashimoto、zucca、gommehomme、ethosens、studious、EdwinaHorl、neverlamp、commedesgarconshomme、ANREALAGE、dairiku、dulcamara、bedj.wford、hedmayner、GARNI、カンビオなど好きな方は是非。