ゴローズ　金爪先金特大フェザー　金プレーンフェザー　イーグルフック細角チェーン

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20年以上のコレクションから組み合わせての出品になります。原宿ゴローズにて購入しました。間違いなく正規品です。写真の物を確実に送ります。古い物も御座いますので、着用による酸化は多少ありますが目立った傷等無く状態良いです。ゴローズの査定は代理店により様々です。少しでも不安を抱く方は直接ゴローズにて購入ください。仕事の関係で返信が遅くなる事があります。コメント無しの購入大丈夫です。真贋に関する面倒な質問等に貴重な時間を割きたくないので誠に申し訳御座いませんがスルー致します。その他質問は可能な限り返信します。登坂広臣TAKAHIRO今市隆二３代目JSB木村拓哉藤原ヒロシ金子賢コムドットgoro's