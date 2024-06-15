ヴィヴィアンウエストウッド　ネックレス

ヴィヴィアンウエストウッド オーブネックレスメンズ手首の何処ヴィヴィアン英文字刻印✨三枚目画像をご参考にしてください。【商品概要】カラー：シルバーサイズ：チェーンの長さ：約44cmトップ横約2.5cm、縦約2.5cmあくまで素人採寸になります。若干のズレがあるかと思いますのでご理解いただける方のみ購入下さいませ。付属品:無し小布袋プラス300円で付け可能です。箱と英文字ケアカードプラス1500円で付け可能です。二品以上割引ありカラー···シルバー



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