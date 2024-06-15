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ファニー　ライダースウォレット　アザラシ革
商品番号 W89400617489
商品名

ファニー　ライダースウォレット　アザラシ革
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー素材···本革.アザラシ革ファニー　ライダースウォレットです。本体とファニーハンドル付き、コンチョ無しアザラシ革の珍しい財布です。主観ではありますが、目立つキズなども無くまだまだお使い頂けると思います。
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http://narcologia.ru/goods/waveform590717.html
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