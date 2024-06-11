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ゆかりん427樣専用 カステルバジャック セカンドバッグ
商品番号 O21814750707
商品名

ゆかりん427樣専用 カステルバジャック セカンドバッグ
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色ホワイト系サイズ約22✕11✕4㌢カード入れ24※コインケース内部にコインによる汚れが有ります。中古品の為、神経質で無い方、気軽にコメント下さい^⁠^38⁠
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