クロムハーツ CHプラスペンダント

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商品詳細
お値下げはこれが限界です。商品名クロムハーツ CHプラス ペンダント購入年2010年付属品クロムハーツのギャランティインボイス(購入証明書)写しになります。写真の通り美品になります。質問なんでも受け付けます。即決の方のみ、多少のお値下げは頑張ります。
http://narcologia.ru/goods/rebellion440378.html
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