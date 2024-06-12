クロムハーツ CHプラスペンダント

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お値下げはこれが限界です。商品名クロムハーツ CHプラス ペンダント購入年2010年付属品クロムハーツのギャランティインボイス(購入証明書)写しになります。写真の通り美品になります。質問なんでも受け付けます。即決の方のみ、多少のお値下げは頑張ります。