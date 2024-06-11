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HERMES コインケース
商品番号 Y94319586784
商品名

HERMES コインケース
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 7,144 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ブラック数年前に購入し使用していましたが、最近使わなくなってきたので出品いたします。多少内側には擦れなどございますが、気にならない方であればぜひご検討ください！外側には目立った傷や汚れなどはございません。掲載されている写真などをご参考ください！
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