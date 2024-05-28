オニキス調シルバー・レクタングル・リング[19 号]

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ご覧頂きありがとうございます。こちらはオニキス調のシルバー・レクタングル・リングになります。古代インドでオニキスは悪霊から身を守るお守りとして用いられました。キリスト教では祈りの際に使うロザリオの素材として使われています。外部からの嫉妬・妬みなどの邪気を祓うだけでなく,自身の内なる悪い感情をもオニキスの黒い闇に閉じ込め,トラブルに巻き込まれないよう身を守る力があるとされています。横長でコンパクトかつシャープなデザインのリングです。ユニセックスなデザインで,コーディネートしやすくなっています。これをつけるだけでセンスの良さが伝わります。トムウッドやマルジェラのリングと遜色ない完成度なので、お好きな方は是非。インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。韓国ファッションやストリート、ブラックコーデ、セットアップなどにも合うデザインです。リングはシルバー925製で汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。ホーセンブース、LAVER、ジャムホームメイド、トムウッドなど好きな方にもオススメです。【仕様】Silver925製【サイズ】19号（日本サイズ）印台部分 縦8×横16mm————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊購入前コメントは不要です。#フォロー割実施中！#メンズ#レディース#アクセサリー#サイズ #誕生日 #記念日 #贈り物 #プレゼント#シルバ−925#ステンレス316L#チタン #チェーン #リング #指輪 #ブレスレット #ペンダント#ネックレス#ブラック #ゴールド#シルバー 5N20