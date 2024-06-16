✨新品✨HARDY AMIES‼️ハーディエイミス❗✨オーダースーツ✨ツーパンツ

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✨オーダーダブルスーツ✨ツーパンツ✨■ブランド 【HARDYAMIES】 ハーディエイミス■カテゴリー オーダーダブルスーツ セットアップスーツ■カラー 表地:ブラック・グレー 裏地:エンジ・レッド■サイズ 《ジャケット》 肩幅:45cm 身幅:53cm 胴幅:50cm 着丈:74cm 袖丈:58cm 《パンツ》 ウエスト:43cm 股上:28cm 股下:71cm 渡り:32cm 裾幅:22cm ダブル幅:3.5cm ※素人平置き採寸につき、多少の誤差は ご容赦下さい。■素材 表地:ウール100% 裏地:キュプラ60% ポリエステル40%■季節感 秋・冬・春■コンディション 新品❗未使用❗極美品‼️ ※新品・未使用ですが素人自宅保管にご理解 頂ける方のみご購入をお願い致します。 ※写真13枚目:ネームが刺繍されています。 売却時出来るだけ文字をボヤカスべく慎重 に取り除きますが、生地に跡が残る事を ご了承下さい。 ※状態は写真にてご判断下さい。※丁寧に折り畳み発送しますが、畳シワが付きます 事をご了承下さい。 《ハーディエイミス》ハーディエイミスは“女王のドレスメーカー”として、エリザベス女王より半世紀を越え寵愛されているブランドです。1959年には紳士服のカテゴリーにも進出しメンズウェアとレディースウェアの両方を手掛けた初のデザイナーとも言われています。