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✨新品✨HARDY AMIES‼️ハーディエイミス❗✨オーダースーツ✨ツーパンツ
商品番号 K88368269111
商品名

✨新品✨HARDY AMIES‼️ハーディエイミス❗✨オーダースーツ✨ツーパンツ
ブランド名 ハーディエイミス
特別価格 税込 21,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨オーダーダブルスーツ✨ツーパンツ✨■ブランド　　　　【HARDYAMIES】　ハーディエイミス■カテゴリー　　　　オーダーダブルスーツ　　　　セットアップスーツ■カラー　　　　表地:ブラック・グレー　　　　裏地:エンジ・レッド■サイズ　　　《ジャケット》　　　　　　肩幅:45cm　　　　　　身幅:53cm　　　　　　胴幅:50cm　　　　　　着丈:74cm　　　　　　袖丈:58cm　　　《パンツ》　　　　ウエスト:43cm　　　　　　股上:28cm　　　　　　股下:71cm　　　　　　渡り:32cm　　　　　　裾幅:22cm　　　　ダブル幅:3.5cm　　　　※素人平置き採寸につき、多少の誤差は　　　　　ご容赦下さい。■素材　　　　表地:ウール100%　　　　裏地:キュプラ60%　　　　　　　ポリエステル40%■季節感　　　　秋・冬・春■コンディション　　　　新品❗未使用❗極美品‼️　　※新品・未使用ですが素人自宅保管にご理解　　　頂ける方のみご購入をお願い致します。　　※写真13枚目:ネームが刺繍されています。　　　売却時出来るだけ文字をボヤカスべく慎重　　　に取り除きますが、生地に跡が残る事を　　　ご了承下さい。　　※状態は写真にてご判断下さい。※丁寧に折り畳み発送しますが、畳シワが付きます　事をご了承下さい。　《ハーディエイミス》ハーディエイミスは“女王のドレスメーカー”として、エリザベス女王より半世紀を越え寵愛されているブランドです。1959年には紳士服のカテゴリーにも進出しメンズウェアとレディースウェアの両方を手掛けた初のデザイナーとも言われています。
http://narcologia.ru/goods/tenet544363.html
http://narcologia.ru/goods/stair850100.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild356852.html
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