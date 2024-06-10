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80s〜ヴィンテージ　企業モノ　キャップ　トラッカー
商品番号 D72462419317
商品名

80s〜ヴィンテージ　企業モノ　キャップ　トラッカー
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前メルカリで購入したものですが、使っていないためお譲りいたします。【カラー】ネイビー【状態】⚫︎目立った傷汚れなし完品お求めの方、古着に不慣れな方、ご遠慮いただいています。【サイズ】調整可能　フリーサイズ　ユニセックス頭周り　〜約59cm高さ　約11cm※日本人平均頭囲57-58cmのトルソーに被せて計測した結果です。何か質問等ございましたらお気軽にお声掛けください。
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