I0425SA24 未使用品 NOMADOI ラウンド レザー長財布 ブラウン

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未使用品NOMADOIラウンドレザーウォレット長財布ブラウン小銭入れ有重厚感のあるアメリカ製レザーノマドイメンズ5WLCB2/I0425SA24/HSP18/色：ブラウンサイズ：縦：10cm横：20cm素材：レザー生産国：日本コメント：カード収納×12、札入れ×3、小銭入れ×1、オープンポケット×3です。状態説明：展示のみの未使用品です。箱はございません。小キズがございます。