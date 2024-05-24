bizarre ビザール　ドラゴンウィング　シルバーリング　メンズ

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商品詳細
数年前に購入して何度か使用しています。サイズはフリーなので調整ができます。現在は21号くらいのサイズになっています。目立つ傷や汚れはありませんが、中古品であることをご了承ください。材質···シルバー
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