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bizarre ビザール　ドラゴンウィング　シルバーリング　メンズ
商品番号 E14890127026
商品名

bizarre ビザール　ドラゴンウィング　シルバーリング　メンズ
ブランド名 ビザール
特別価格 税込 1,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入して何度か使用しています。サイズはフリーなので調整ができます。現在は21号くらいのサイズになっています。目立つ傷や汚れはありませんが、中古品であることをご了承ください。材質···シルバー
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