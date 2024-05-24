Vivienne Westwood MEN オーブ総柄ブルゾン

VivienneWestwoodMENフード付きブルゾンコートですクリーニング済み美品viviennewestwoodのシンボルであるオーブを大胆にデザインした目を引くデザイン【サイズ】(素人採寸ですので参考程度にお願いいたします)-44-肩幅約45cm 身幅約50cm 身丈約63cm袖丈約65cm アームホール約44cm 袖口約20cm【素材】表：綿70%、ナイロン30%裏：ポリエステル100%袖口や裾に若干の黒ずみなど使用感はありますが全体的に欠陥なく美品ですダブルファスナーはフードの先までついているので開け方によって様々な着方ができます。※申し訳ありませんが専用、値引き対応はできかねます。素材···コットンカラー···オレンジフード···フードあり（取外し不可）



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