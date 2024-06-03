【セットアップ】S.F.C ナイロンジャケット\u0026パンツ　ネイビー　XL



S.F.C(エスエフシー)WIDE TAPERED EASY PANTS(NYLON) (SFCFW23P02 ... S.F.C(エスエフシー)WIDE TAPERED EASY PANTS(NYLON) (SFCFW23P02 ...



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S.F.C】3 LAYER JACKET | メンズファッション通販サイト ESSENCE ... S.F.C】3 LAYER JACKET | メンズファッション通販サイト ESSENCE ...



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Stripes For Creative - S.F.C 23FW SFC SWEAT PANTS(SFCFW23CS04 ... Stripes For Creative - S.F.C 23FW SFC SWEAT PANTS(SFCFW23CS04 ...



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S.F.C(エスエフシー)VELOUR TRACK JACKET (SFCFW23CS06) | S.F.C ... S.F.C(エスエフシー)VELOUR TRACK JACKET (SFCFW23CS06) | S.F.C ...



S.F.C】DOWN POCKET PORLATEC JACKET | メンズファッション通販サイト ... S.F.C】DOWN POCKET PORLATEC JACKET | メンズファッション通販サイト ...



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S.F.CにURBAN RESEARCH BUYERS SELECT(以下、URBS)が別注をかけた ... S.F.CにURBAN RESEARCH BUYERS SELECT(以下、URBS)が別注をかけた ...

seesee(シーシー)のデザイナーが手がけるS.F.CStripeForCreativeのナイロンテーラードジャケットとナイロントレーニングパンツです。ジャケットが3.6万円、パンツが2.8万円ほどでした。sfcらしいサイジングのセットアップです。3年ほど前の商品ですが、着用機会がないため断捨離で出品します。ジャケットSIZE:XL着丈約76cm上胴約141cm肩幅約59cm袖丈約58cmパンツSIZE:XLウエスト約88cm股上約31.5cm股下約71cm裾巾約14cmヒップ約127cm渡り約40cmどちらもNylon100%≪ジャケット説明≫ベーシックなシングルのTAILORERDJACKETをサイジングでアレンジしたワイドシルエットのTAILOREDJACKET。素材はイタリアLIMONTA社の高密度ナイロンを国内で染め、撥水加工、SNB加工を行った機能素材。高密度織りによる上品な光沢がありながら防風性も併せ持ったナイロンです。撥水加工を施しているので、多少の雨にも対応可能。裏地は肌触りがよく、保温性の高い起毛メッシュを使用。≪パンツ説明≫腰回り、太もも回りもスッキリとさせ、細めのバランスに仕上げたTRAININGPANTS。裾リブは少し長めにアレンジし着用時にアレンジできるように仕上げました。素材はイタリアLIMONTA社の高密度ナイロンを国内で染め、撥水加工、SNB加工を行った機能素材。高密度織りによる上品な光沢がありながら防風性も併せ持ったナイロンです。撥水加工を施しているので、多少の雨にも対応可能。裏地は肌触りがよく、保温性の高い起毛メッシュを使用。スタイリスト私物ennoyエンノイ山本康一郎AlwaythPakeCreekAngler'sDeviceCreekクリークCreekAnglersDeviceMinnanoミンナノAlwaythHhbushEpochMormalDenisecarserviceNewangleZeptepiNorollComfortablereason1ldkSoNakameguro荘 中目黒BeamsStussySupremejjjjoundビームスリモンタナイロン