

USA製 80s cabela's リバーシブル カモフラ ジャケット ... USA製 80s cabela's リバーシブル カモフラ ジャケット ...



USA製 80s cabela’s リバーシブル カモフラ ジャケット 古着 USA製 80s cabela’s リバーシブル カモフラ ジャケット 古着



USA製 80s cabela's リバーシブル カモフラ ジャケット ... USA製 80s cabela's リバーシブル カモフラ ジャケット ...



USA製 80s cabela's リバーシブル カモフラ ジャケット ... USA製 80s cabela's リバーシブル カモフラ ジャケット ...



USA製 80s cabela’s リバーシブル カモフラ ジャケット 古着 USA製 80s cabela’s リバーシブル カモフラ ジャケット 古着



古着 80s USA製 Cabela's 「GORE-TEX」 ダックハンター カモ 迷彩 ゴア ... 古着 80s USA製 Cabela's 「GORE-TEX」 ダックハンター カモ 迷彩 ゴア ...



ビンテージ 90S Cabela's カベラス 迷彩 ジャケット ハンティング ... ビンテージ 90S Cabela's カベラス 迷彩 ジャケット ハンティング ...



USA製 80s cabela's リバーシブル カモフラ ジャケット ... USA製 80s cabela's リバーシブル カモフラ ジャケット ...



POST JUNK / 80's CABELA'S USA製 ダックハンター GORE-TEX ... POST JUNK / 80's CABELA'S USA製 ダックハンター GORE-TEX ...



80s USA製 Cabela's カベラス タイガーストライプ 迷彩 コンバット ... 80s USA製 Cabela's カベラス タイガーストライプ 迷彩 コンバット ...



古着 80s USA製 Cabela's 「GORE-TEX」 ダックハンター カモ 迷彩 ... 古着 80s USA製 Cabela's 「GORE-TEX」 ダックハンター カモ 迷彩 ...



90s Cabela's カベラス ミラージュ カモフラ コンバットジャケット ... 90s Cabela's カベラス ミラージュ カモフラ コンバットジャケット ...



POST JUNK / 80's CABELA'S USA製 ダックハンター GORE-TEX ... POST JUNK / 80's CABELA'S USA製 ダックハンター GORE-TEX ...



古着 90s USA製 Cabela's 「GORE-TEX」 リアルツリー カモ 迷彩 ゴア ... 古着 90s USA製 Cabela's 「GORE-TEX」 リアルツリー カモ 迷彩 ゴア ...



90s Cabela's Reversible Fleece Down Jacket | VOSTOK 90s Cabela's Reversible Fleece Down Jacket | VOSTOK

【フォロー、おまとめ、リピート割実施中！！】⬇️こちらのタグから商品をジャンル別にご覧頂けます⬇️#古着屋Ryuジャケット《商品説明》USA製 80scabela’sリバーシブルナイロンカモフラジャケットです。アメリカの老舗アウトドアブランド、Cabela’sからスペシャルな1着です。ナイロンと高機能素材である3Mシンサレートが使用されており、このデザインでUSA製、80sCabela’s、リバーシブルという点もたまらないポイントかと。この年代のCabela’s自体数が少ない印象ですが、このデザインとなるとほぼ見かけることがなく非常に希少性が高いかと思います。 多少焼け跡の小穴やリブに使用見られますが、そこまで大きく目立つ事はなく、十分味としてお楽しみ頂ける範囲かと思いますので、お好きな方是非ご検討下さい。《サイズ》表記M（着用L程度）着丈約69cm身幅約60cm肩幅・袖丈 ラグランの為計測不可です。《カラー》カモフラ《素材》SHELL・LINING100%NYLON⬇️⬇️割引きについて⬇️⬇️【フォロー割】今ならフォローしてくださった方限定で全ての商品300引きさせて頂きます！※2000円〜1000円の商品は200円引き1000円未満の商品は割引100円とさせて頂きます。【まとめ買い割】商品×150円で割引させて頂きます。例）2つご購入 2×150＝300円引【リピート割】フォロワーの中でリピートして購入下さった方は600円引きさせて頂きます！⬇️こちらのタグから商品をジャンル別にご覧頂けます⬇️#古着屋Ryuジャケット⬇️全商品は以下の出品者をクリックしてご覧下さい⬇️