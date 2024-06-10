アニメ BAKUMATSUイキザマコンプリートBlu-ray

乙女ゲーム派生のアニメです。数回しか見てませんので、目立つ傷や汚れは無いです。但し素人保管のため、神経質な方は購入をご遠慮ください。主演声優2人のオーディオコメンタリー付きです。#中村悠一#江口拓也#Blu-ray



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