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アニメ BAKUMATSUイキザマコンプリートBlu-ray
商品番号 Y14516971998
商品名

アニメ BAKUMATSUイキザマコンプリートBlu-ray
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

乙女ゲーム派生のアニメです。数回しか見てませんので、目立つ傷や汚れは無いです。但し素人保管のため、神経質な方は購入をご遠慮ください。主演声優2人のオーディオコメンタリー付きです。#中村悠一#江口拓也#Blu-ray
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