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商品詳細
2016年に販売されていたpagetwoのアルバムでメンバー全員の直筆サイン入りとなっております。保管状態は良いので傷はほとんどありません。証明書などはありませんが気になる方はご遠慮ください。値下げ交渉可能ですので、お気軽にコメントして下さい。出来るだけご希望にそった値段にさせていただきたいと思っています。また、即購入も可能です。
http://narcologia.ru/goods/voiceless159959.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle583625.html
http://narcologia.ru/goods/protein981234.html
TWICE メンバーの直筆サイン入りアルバム
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