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TWICE メンバーの直筆サイン入りアルバム
商品番号 P19181883655
商品名

TWICE メンバーの直筆サイン入りアルバム
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2016年に販売されていたpagetwoのアルバムでメンバー全員の直筆サイン入りとなっております。保管状態は良いので傷はほとんどありません。証明書などはありませんが気になる方はご遠慮ください。値下げ交渉可能ですので、お気軽にコメントして下さい。出来るだけご希望にそった値段にさせていただきたいと思っています。また、即購入も可能です。
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