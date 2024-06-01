鬼滅 DVD 第4巻 ① 刀鍛冶の里編 新品未開封 完全生産限定版 鬼滅の刃

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こちらは、鬼滅の刃、ufotable、刀鍛冶の里編、DVD、第4巻、完全生産限定版、新品未開封です。ufotablewebshopで予約購入、2023.9.27、受取。取り置き不可バラ売り不可値下げ不可⚠︎こちら、DVDです。購入する方はお間違えのないように、お願いします。⚠︎配送中の事故で過度な濡れ折れ傷汚れ等ありましたら、必ず評価前にコメントお願いします。私が対応します。［即購入OKの条件］⚠︎初心者の人(評価10未満の人)、複数購入の人、外国人の人は、即購入不可。必ずコメント購入してください。複数購入の人はまとめて、専用作ります。⚠︎上記条件に当てはまらない人は、コメントなしで即購入OKです。⚠︎コンビニ・ATM払いの人は、できるだけ24時間以内に支払いお願いします。⚠︎プロフは必ず読んでください。【収録内容】2023年4月放送開始 TVアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編 第4巻◆本編DISC+特典CD(劇伴音楽集)の2枚組◆2話(第六話、第七話)収録【完全生産限定版特典】■ufotable描き下ろしデジジャケット■特製三方背ボックス■映像特典・鬼滅演録・ワールドツアー上映メキシコシティ舞台挨拶ダイジェスト 2023年3月4日（土） 出演：花江夏樹◆特典CD（劇伴音楽集4：フィルムスコアリング版）◆蛇腹ブックレット（12P）［梱包］商品、→pp袋/opp袋+緩衝材(皿用の薄いもの)1重程度、封筒、または、→pp袋/opp袋+両面厚紙or段ボール補強、封筒。鬼滅の刃、炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎、宇髄天元、時透無一郎、伊黒小芭内、甘露寺蜜璃、不死川実弥、悲鳴嶼行冥、栗花落カナヲ、不死川玄弥、錆兎、真菰、珠世、愈史郎、継国縁壱、煉獄千寿郎、胡蝶カナエ、神崎アオイ、鋼鐵塚蛍、チュン太郎、吾峠呼世晴(ワニ先生)、時透有一郎、サイコロステーキ先輩、恋雪、鱗滝左近次、半天狗を裁いた奉行、茶々丸(猫)、ムキムキねずみ、鬼舞辻無惨、累、魘夢、黒死牟、童磨、猗窩座、堕姫、妓夫太郎、獪岳、小鉄、鉄穴森鋼蔵、他キャラのグッズ出品してます。出品欄から見てみてください。＊写真、説明文、プロフの無断転載、アレンジ禁止です。見つけた場合は事務局に通報します。