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DEAR BOYS ACT1〜ACT3 全巻セット
商品番号 O67441670905
商品名

DEAR BOYS ACT1〜ACT3 全巻セット
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DEARBOYSACT1〜ACT3全巻セット（全75巻）#八神ひろき【内容】①DEARBOYS全23巻②DEARBOYSACT2全30巻③DEARBOYSACT3全21巻④DEARBOYSTHEEARLYDAYS全1巻【状態】①全23巻…中古品で購入②ACT2全30巻のうち16巻まで…中古品で購入②ACT217巻以降…新品で書店にて購入③ACT3全21巻…新品で書店にて購入④THEEARLYDAYS全1巻…新品で書店にて購入中古品は多少の折れ、汚れがありますが、新品購入分は比較的汚れはありません。ミニバスからバスケに打ち込んだ子どもたちが愛読していました。自宅保管にご理解のある方のみお願い致します。
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