Walter Niedermayr 妹島和世 西沢立衛 Sanaa

WalterNiedermayrKazuyoSejima\u0026RyueNishizawaSanaaこの大判本は、イタリア人写真家ウォルター・ニーダーマイヤーと、東京を拠点にSANAAの名で活動する建築家妹島和世および西沢立衛との長期にわたるコラボレーションを初めて記録したものである。ニーダーマイヤーは風景やインテリアの淡い写真で世界的によく知られており、SANAAは建物の控えめで儚い効果で知られています。彼らはそれぞれの分野で、建築と空間をそれらの共存、層、構成に従って調査する芸術的で抽象的なアプローチを追求しています。写真と図面は、モノリシックと断片、気密と多孔質、非晶質と固体がどのように常に変化する空間関係と雰囲気につながるかを示しています。出版社‏:‎HatjeCantzPub(2007/5/1)発売日‏:‎2007/5/1言語‏:‎英語ハードカバー‏:‎128ページISBN-10‏:‎3775718907ISBN-13‏:‎978-3775718905寸法‏:‎3x1.6x3.3cm・本の状態に関しまして古い本の出品が多いです。スレやヤケなどございます。きれいな状態の物をコレクションしたい方はご遠慮下さい。中古品としてご理解いただける方のみご購入をお願い致します。こちらの商品はカバーに変色がございます。画像にてご確認お願いいたします。・配送に関しまして送料を抑える為出来るだけサイズを小さくして梱包いたします。梱包にこだわりのある方はご購入前にコメント下さい。ご対応出来る場合もあれば、追加費用が必要な場合もごじいます。らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更して発送する事がございます。配送方法にこだわりがある方は、ご購入後直ぐにコメント下さい。こちらの商品はビニールで包んだ後、最小サイズに加工したリサイクル段ボール梱包にて発送いたします。#art#アート#interior#インテリア#architecture#建築#design#デザイン#洋書



WALTER NIEDERMAYR ウォルター・ニーダマイヤー 妹島和世+西沢立衛 ...



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Walter Niedermayr / Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA -SO BOOKS



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KAZUYO SEJIMA RYUE NISHIZAWA SANAA 1987-2005 Vol. 1 / 2005-2015 ...



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