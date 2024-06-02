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ザ.グリーンホーネット　H ARD B ACk BOOK 1967年　イギリス製
商品番号 L25859835349
商品名

ザ.グリーンホーネット　H ARD B ACk BOOK 1967年　イギリス製
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ザ.グリーンホーネット　コミック1967年イギリス製です。　昔海外で購入して保管しておりました。55年前のコミック雑誌ですが、汚れもすくなく、まだ楽しんで頂けると思います。サイズ縦27㎝横21㎝90ページのハードカバータイプのしっかりしたコミック雑誌です。とてもカッコイイ雑誌です。グリーンホーネットファンの方宜しくお願い致します。ビンテージ。グリーンホーネットのミニカー、キャプテンアクション　フィギュアも出品しております。見て下さい。
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