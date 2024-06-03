

唐櫃香合 大徳寺 二代前端春斎 共箱 M696-



大徳寺古材 唐櫃香合 二代 前端春斎 作



☆大徳寺古材【唐櫃香合 共箱】二代前端春斎作 管長看雲老大師在判 ...



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径 約７．５ｃｍ高 約２．４ｃｍ共箱有特に目立った汚れや傷等はありませんが神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。商品の保証並びに、交換・返品などは出来ませんのでご理解の上、落札ください。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください。