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商品詳細
著者草間彌生著出版社阿部出版ページ数290pサイズ30cmISBN978-4-87242-446-1定価 8.000円解説【2017年初版プラスチックカバー】保存状態：良好（目立たない僅かなスレやヤケなどがあるものの総合的に良いと思います）
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