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【大阪万博】図集　EXPO’70 古書
商品番号 R81766895995
商品名

【大阪万博】図集　EXPO’70 古書
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1970年大阪万博の太陽の塔、各国パビリオン　当時の設計　図面集です。図面集と付録の冊子です。外装のケースは痛みが激しいですが、中身は比較的綺麗です。設計事務所の蔵書として保管していたようです。#万博#太陽の塔#建築#希少#図面
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