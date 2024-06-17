【大阪万博】図集　EXPO’70 古書

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1970年大阪万博の太陽の塔、各国パビリオン 当時の設計 図面集です。図面集と付録の冊子です。外装のケースは痛みが激しいですが、中身は比較的綺麗です。設計事務所の蔵書として保管していたようです。#万博#太陽の塔#建築#希少#図面