【大阪万博】図集　EXPO’70 古書

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商品詳細
1970年大阪万博の太陽の塔、各国パビリオン 当時の設計 図面集です。図面集と付録の冊子です。外装のケースは痛みが激しいですが、中身は比較的綺麗です。設計事務所の蔵書として保管していたようです。#万博#太陽の塔#建築#希少#図面
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図集EXPO′70(大阪府建築部日本万国博覧会建築物等設計図書編集委員会編 ...
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図集 EXPO'70
図集 EXPO'70 ｜ 建築書 | 古本・版画・骨董の出張買取 | 大阪の古書 象々
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再入荷！ 図集 EXPO'70 ｜ 1969年・大阪府建築士会 ｜ 建築書 | 古本 ...
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1579G2 毎日グラフ 大阪万博 EXPO’70 1970年 日本万国博覧会 古本 昭和レトロ 雑誌 | ANTIQUE JOHN アンティーク ジョン powered by BASE
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