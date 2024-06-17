switch 本体 新型

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3枚目の画像switch本体SanDiskのmicrosdカード(256gb、h2testwで速度テスト済みの正規品)グリップコントローラー動作確認済みフィルムガイド充電ケーブル2枚目の画像switchドック(新品)joyconグリップ(新品)hdmiケーブル(新品)joyconに装着するキーホルダーみたいなやつ(新品)以上のセットですいらない商品は減らせますが、値段は変えませんswitch本体は画面にフィルムを貼って使っていたので綺麗です画面以外には普通に使っててつく細かい傷はありますが、酷いものはありません中古品ですのでご理解願いますswitchの箱を段ボールに入れて発送します