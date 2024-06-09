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ミュータント　ロックステディ　タートルズ TMNT
商品番号 S95166233608
商品名

ミュータント　ロックステディ　タートルズ TMNT
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封済みの中古品です。写真の物が全てです。中古品のため、神経質な方はご遠慮下さい。箱には傷み等あります。すり替え防止のため、返品、交換等には対応できません。フィギュア種類···アクションフィギュア
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