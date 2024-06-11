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神社百景　再刊行版DVDコレクション全57巻
商品番号 L87283609700
商品名

神社百景　再刊行版DVDコレクション全57巻
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

神社百景57巻揃いです。DVDも全て揃っており専用バインダーに収納してあります。バインダーの2ですが、写真の通りDVDを収納する部分がかなり歪んでいます。バインダーの2のカバーの写真の通りの焼けがあります。1冊改定版がありますので58冊DVD58枚になります。追加の写真希望がありましたらコメントお願いします。
http://narcologia.ru/goods/enquire622589.html
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