[古書]新東京国際空港 電話帳

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商品詳細
1979年版昭和54年10月1日発行40年以上前のものにしては状態は良いです。レトロ新東京国際空港電話帳newtokyointernationalairportdirectory成田空港成田国際空港
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