アトキンス 物理化学問題の解き方 (学生版・英語版) 第10版

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商品詳細
ほぼ未使用ですが、購入して3年程度経っています。上巻とセットでご購入していただいた場合、お値引きさせていただきます。講義もしくは院試でアトキンスの物理化学を使う方に非常におすすめです。タイトルの通り問題の解き方が載っています。「アトキンス物理化学問題の解き方(学生版・英語版)」C.A.Trapp/M.P.CadyJr.定価:￥6000#CATrapp#C_A_Trapp#MPCadyJr#M_P_Cady_Jr#本#自然／化学
http://narcologia.ru/goods/tenet404563.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic733612.html
http://narcologia.ru/goods/stealth866776.html
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