PSソフト　悪魔城年代記　悪魔城ドラキュラ＋悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲

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PSソフト 悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ＋悪魔城ドラキュラX月下の夜想曲閲覧頂きありがとうございます。状態は年代記の方が帯、ステッカー付き、ディスクキズなし月下の夜想曲の方は初回版で、帯、ハガキ、音楽CD、イラストブック付きで、ディスクもキズなしとなります。※過度に気にされる方はご遠慮頂きますようお願い致します。そのまま落札頂いて構いませんが、トラブル防止の為、取り置きや専用、値下げ交渉はしておりませんのでご遠慮ください。※すり替え防止の観点から返品は致しかねますので、その点を踏まえた上でお買い求め頂きますようお願い致します。