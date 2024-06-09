TREASURE ヨシ ソウルコン うちわ (トレカ付き)

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商品詳細
TREASUREヨシソウルコンうちわこちら公式Shopで購入の正規品です。ペン卒のため出品します。トレカ(画像3枚目)何度もツアーに持って行っており2枚目写真の通りシワが目立つ状態です。ただ、うちわカバーからは出した事はないので汚れはありません。神経質な方は購入をご遠慮ください。即購入⭕️
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